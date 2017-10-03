Под Владимиром кондуктор высадила из автобуса девочку с кровотечением

Под Владимиром кондуктор автобуса выгнала на улицу девочку с кровотечением, чтобы она не запачкала сидения. Отмечается, что у девочки был оплачен проезд, однако кондуктор высадила ее в районе села Боголюбово.

Как стало известно, школьница ехала домой, когда внезапно ей стало плохо и из носа пошла кровь. Кондуктор сразу же выгнала девочку из автобуса несмотря на то, что у нее был оплачен проезд. Свои действия она объяснила тем, что девочка могла запачкать кровью сидения в автобусе. Кондуктор не стала оказывать ребенку первую помощь и не предложила ей аптечку, просто выставила на улицу.

Помогали ребенку неравнодушные прохожие, которые и передали школьницу родителям. Будет проведена проверка по факту произошедшего, если информация о факте нарушения подтвердится, то водитель автобуса и кондуктор будут уволены.