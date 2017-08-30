В Перми отец устроившего резню в школе подростка извинился

В Перми отец подростка, который среди прочих устроил поножовщину в городской школе, извинился перед пострадавшими школьниками и родителями. Об этом сообщают региональные СМИ.

Мужчина утверждает, что очень сожалеет в произошедшей ситуации. Он не отрицает вину своего сына и считает, что тот должен понести заслуженное наказание перед законом. Автор обращения также молится о здоровье и благополучном исходе для раненных учеников.

Он поделился с журналистами, что покинул семью около десяти лет назад и последний раз виделся с сыном в 2013-м. По словам отца, парень рос нормальным добрым ребенком без видимых психических отклонений. Он не имеет предположений, что же могло стать причиной подобного девиантного поведения и лишь уточнил, что подросток часто играл в видеоигры.

15 января двое несовершеннолетних парней вошли в школу и нанесли девятерым детям из младших классов ножевые ранения. При этом они также повредили друг друга, в связи с чем были госпитализированы.