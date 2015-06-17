Пожар в автобусе в Казахстане произошел из-за паяльной лампы

Стала известна официальная версия возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана, в результате чего погибли 52 человека. Отмечается, что пожар произошел из-за паяльной лампы.

Как сообщает департамент по ЧС Актюбинской области, первоначальной предварительной версией случившегося считается короткое замыкание. В настоящий момент она проверяется, как и многие другие. Отмечается, что из-за замыкания могли заклинить вс е двери, именно поэтому пассажиры и не смогли выбраться.

Очевидцы рассказали, что пожар в автобусе начался из-за драки. Так, несколько пассажиров обогревались при помощи паяльной лампы, во время конфликта один из них толкнул стоящую рядом канистру с бензином, из-за чего горючая жидкость попала на лампу и возник пожар.