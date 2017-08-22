В Монако задержали обвиняемого в хищении российского банкира

18 января в Монако задержали российского банкира, которого в РФ обвиняют в хищении крупной суммы. Об этом рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД.

Правоохранители подозревают, что совместно с соучастниками задержанный, заключил противоправный договор купли-продажи закладных документов между банком и организацией по оказанию брокерских услуг с ипотечными операциями и отправил на счёт контрагента 500 миллионов рублей. Позднее средства перевели фиктивной компании-эмитенту, как оплату по двум сделкам с векселями, заключенными ранее.

Представители ГСУ по Москве во время расследования узнали, что махинаторы также заключали с юрлицами кредитные договоры, которые признаны фиктивными. Сейчас этого человека подозревают в крупном мошенничестве.

Из собственных источников издание "КоммерсантЪ" узнали, что упоминаемое лицо может быть Владимиром Гудковым, бывшим руководителем "Инвестиционного торгового банка". В августе 2017-года его заочно арестовали по решению районного суда Тверского района Москвы.