В Башкирии чиновница пошла под суд за получение взятки бумагой А4

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении чиновницы, которая подозревается в получении взятки бумагой формата А4 и наличными от двух местных жителей. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Следственного управления следственного комитета.

Согласно материалам следствия, глава администрации в получила в качестве взятки бумагу формата А4 для принтера, стоимостью в 6 тысяч рублей, а также 7,5 тысяч наличными. За это она внесла заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени р выполнении обязательных работ.

Следствие предполагает, что взятку ей вручили два местных жителя, которые отбывали наказание в виде обязательных работ. В сообщении регионального СУ сказано, что фиктивные табели учета использования рабочего времени были представлены в соответствующие органы, судебные постановления не были исполнены.

В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".