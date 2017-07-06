Село в Саратовской области может быть затоплено нефтью

Все Саратовские спасательные службы МЧС направлены на контролирование ситуации с прорвавшим трубопроводом. Горящая масса не прекращает своего движения и почти достигла одного из населенных пунктов.

Согласно предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Причина, по которой случилась авария - не называется. Все факты уточняются. На месте разлива горящих нефтепродуктов у села Красноармейское, находятся не только спасательные службы, но и администрация Саратовской области, в частности губернатор.