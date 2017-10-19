Друг сообщил подробности гибели экстрасенса Ямпольского

Друг поделился со СМИ подробностями гибели Константина Ямпольского, известного участника телешоу "Битва экстрасенсов" и "Сверхъестественный отбор. Об этом решил рассказать Константин Кропотов.

По словам товарища, покойный черный маг некоторое время назад начал страдать от проблем с сердцем. Среди прочего, медики диагностировали серьезную аритмию. В конечном итоге, именно они привели к смерти 33-летнего мужчины.

Константин Кропотов обнаружили своего тезку мертвым в квартире. Он предполагает, что труп находился в помещении достаточно долгое время - Константин Ямпольский вел затворнический и одинокий образ жизни. Насколько известно расказчику, рекомендации врачей не приводили к видимому улучшению. Поэтому больной продолжал периодически жаловаться на ухудшение самочувствия, однако в лечебные заведения больше на ходил.