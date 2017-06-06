В Ростовской области рабочего на железнодорожной станции ударило током насмерть

Правоохранительными органами проводится следствие по факту смерти рабочего на железнодорожной станции Ростовской области от удара током.

Событие зафиксировали вечером 17 января. Рабочий, пренебрегая правилами безопасности, проводил электромонтажные работы на столбе контактной сети. Из-за халатного отношения ко всем мерам безопасности, он получил колоссальный разряд током, что и привело к моментальной гибели. Все следственные работы проведены: опрос свидетелей, досмотр места случившегося, планируется суд – мед экспертиза. Собираются все факты для установления точных обстоятельств дела. Результаты проверки дадут ответ в целесообразности уголовного дела. Это не единственная гибель от удара током на железнодорожных станциях. Летом прошлого года погиб 15–летний парень, взобравшись на товарный поезд.