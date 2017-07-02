В Москве уроженец Дагестана украл вещество для роста

В Москве уроженец Дагестана, у которого очень низкий рост, совершил нападение на человека, который перевозил гормоны для такого, и выкрал вещество. Как сообщает новостное издание VladTime, мужчина сделал это обманным путём, сделав вид, что хочет купить лекарство.

Уроженец Дагестана назвал вымышленное имя, а также высказал просьбу, чтобы ему принесли гормоны роста в определённое место, где не было людей. В итоге мужчина не заплатил за лекарство, которое стоит 200 тысяч рублей, а забрал его силой и сбежал.

В настоящее время ведётся розыск жителя Дагестана. Очевидно, что его желание быстро подрасти не сбудется, поскольку воспользоваться украденным не дадут сотрудники правоохранительных органов.