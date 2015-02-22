В тюрьме возле Парижа 123 заключенных организовали бунт

В тюрьме Флёри-Мерожи, расположенной неподалёку от Парижа, 123 заключенных организовали бунт, отказавшись возвращаться в камеры. Так передают журналисты французского телеканала BFMTV.

Недовольство осужденных вызвало решение администрации сократить время для прогулок. В связи с этим они начали ненасильственный протест. Всего в стенах исправительного заведения содержатся около 4,3 человек.

Представители специализированной силовой структуры Eris начали спецоперацию в одной из крупнейших тюрем Европы. Внутри прибегли к повышенным мерам безопасности. Однако руководство подчеркивает, что бунтари обходятся мирными демонстрациями.

В это же время сотрудники французских тюрем также устраивают акции в попытках заставить правительство ужесточить содержание преступников. Они блокируют входы в учреждения и напоминают о ранении трех надзирателей в коммуне Ванден-ле-Вьей.