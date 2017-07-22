Американцы предложат марокканской авиакомпании избавиться от маршрутов над городами СССР

Американские разработчики Rockwell Collins предложат марокканской авиакомпании избавиться от карт с маршрутами над городами СССР. Об этом рассказал програмный менеджер Клинт Пайн.

Пассажиры Royal Air Maroc заметили на мониторах в салоне самолета интерактивную карту с советскими названиями российских городов. Екатеринбург, соответсвенно эпохе, подписан Свердловском, а Нижний Новгород - Горьким. Свидетели недоумевают ещё и по той причине, что на карте отмечено крушение подводной лодки "Курск", произошедшее уже в 2000 году.

Клинт Пайн сообщает, что в обновленных версиях карт подобные неточности и метки катастроф отсутствуют. Несколько лет назад Royal Air Maroc купила несколько продуктов картографического софта от Rockwell Collins. Одну из них, Airshow 420, разработали достаточно давно. Проблема в том, что при текущих пользовательских настройках система не может установить обновление автоматически. В связи с этим компания-разработчик намерена предложить перевозчику возможность исправить неточности.