На Ямале двое мужчин изнасиловали знакомого на праздновании Старого Нового года

На Ямале двое мужчин изнасиловали и обокрали нового знакомого во время празднования Старого Нового года. Отмечается, что инцидент произошел Тарко-Сале в Ямало-Немецком автономном округе России.

Согласно материалам следствия, двое мужчин в возрасте 37 и 34 лет отправились в продуктовый магазин, где познакомились с подвыпившим молодым человеком. Они предложили ему вместе отпраздновать Старый Новый год и позвали его в гости к себе домой. Тот согласился, так как уже достаточно выпил, и отправился с новыми приятелями на квартиру.

Там они вместе распивали алкогольные напитки. В ходе празднования между новыми знакомыми возник конфликт, мужчины набросились на молодого человека, и, угрожая травматическим оружием, отобрали у него пять тысяч рублей и изнасиловали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в настоящий момент они находятся под стражей, решается вопрос о тюремном заключении.