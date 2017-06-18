Пешехода в Смоленской области сбила "буханка"

Житель города Вязьма Смоленской области, пересекавший дорогу в непредназначенном месте, был сбит автомобилем УАЗ-3909, в простонародье - "буханка".

В среду вечером на ул. Алексеевская, мужчина решил перейти через дорогу на противоположную сторону. При пересечении дороги в непредназначенном для этого месте, его не заметил водитель уазика, который и совершил наезд на пешехода, не успев вовремя вытормозиться. После случившегося пешеход обратился за помощью в медицинское учреждение. В Смоленской области массово будут проверять водителей на наличие алкоголя в крови. Такая акция пройдет в преддверии праздника Крещения 18,19,20 января.