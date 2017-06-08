В Смоленске нашли мужчину, который ушел из больницы раздетым

В Смоленске волонтерам удалось найти 53-летнего мужчину, который раздетый ушел из медицинского учреждения и пропал. Отмечается, что 17 января мужчина найден живым.

Напомним, ранее сообщалось, что из больницы ушел 53-летний мужчина, страдающий провалами в памяти. Он покинул учреждение в холод даже без верхней одежды, в сланцах и без носков. На его поиски отправился отряд волонтеров "Сальвар", которым вскоре удалось отыскать беглеца.

Отмечается, что мужчина жив и его здоровью ничего не угрожает. Более подробная информация не сообщается.