В Липецке бомж убил и сжег 58-летнюю пенсионерку

В Липецке правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 68-летней пенсионерки. Отмечается, что убийцей оказался 44-летний бомж из Ставропольского края.

Как стало известно, чудовищный инцидент произошел в октябре 2017 года. Тогда родственники пенсионерки не смогли ее найти и отправились в полицию. Они рассказали, что женщина отправилась в гости к подруге, однако ни к ней, ни домой она так и не вернулась. Ее разыскивали на протяжении месяца, а в декабре, во время поисковой операции в овраге в районе улицы Механизаторов, правоохранители обнаружили обгоревшие останки человека.

Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей 68-летней пенсионерке. Было возбуждено уголовное дело, в скором времени следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 44-летний бомж из Ставропольского края, который проживал в шалаше у пруда, а после убийства сбежал. Его обнаружили совершенно в другом районе и перевезли в Липецк.

Оказалось, что бездомный уже сидел за убийство родственника и сознался в этом совершенном преступлении. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.