В Хакасии непутевый отец близнецов лишился родительских прав

В суд с исковым заявлением обратилась женщина из Хакасии. Она сообщила, что ее супруг, родной отец ее близняшек, сильно отстранился от семьи и воспитания своих сыновей. Его лишили родительских прав.

По данным правоохранительных органов, мужчина на протяжении девяти лет не принимал участия в воспитании и содержании своих 12-летних сыновей. Также отмечено, что мужчина задолжал детям алиментов на сумму 800 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры стали участниками в рассмотрении дело о лишении жителя Хакасии родительских прав. Они обратили внимание на то, что такая мера может способствовать интересам детей.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в суде вынесли заключение все же лишить молодого человека родительских прав. Однако мужчина остался недоволен решением суда, он подал на апелляцию в Верховный суд Хакасии. Однако отмечено, что решение так и осталось без каких либо изменений.

Ранее стало известно, что В Хакасии вынесли приговор организаторам азартных игр.