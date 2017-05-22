В Сочи прекращено дело о репосте карикатур Иисуса Христа во "ВКонтакте"

Мировой суд в Сочи в четверг, 18 января, прекратил дело Виктора Ночевнова, которого обвинили в оскорблении чувств верующих из-за репоста во "ВКонтакте" карикутар с Иисусом Христом. Об этом сообщил адвокат Ночевнова Александр Попков.

Как сообщалось ранее, 2 августа 2017 года суд присудил Ночевнову, которого обвиняли в репосте в соцсети "ВКонтакте" карикатур с Христом, 50 тысяч рублей штрафа, признав при этом его виновным в оскорблении чувств верующих. Позднее суд Центрального района Сочи отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в мировой суд.

Свою вину подсудимый отказался признавать, отметив, что не планировал кого-то оскорблять. При этом его адвокат заявил, что срок давности по этому делу истек еще в августе 2016 года.

В настоящий момент стало известно, что дело Ночевнова было прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Попков.