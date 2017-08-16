Убийце Магомеда Нурбагандова назначили пожизненный срок

Артуру Бекболатову, который убил Магомеда Нурбагандова, ужесточили меру пресечения до пожизненного срока. Об этом информируется в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Напомним, что третьего октября Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Бекбалатову 24 года лишения свободы. В 2016 году Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов вступили в ряды незаконного бандформирования. 10 июля неподалеку от села Серкогала бандиты соврешили нападение на группу отдыхающих молодых людей, среди, которых оказался сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. Бандиты под угрозой расстрела приказали ему сделать обращение к своим друзьям и оставить работу в рядах полиции. Вместо этого Нурбагандов ответил: «Работайте, братья». После чего был расстрелян.

Отметим, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно, а также наградил его орденом Мужества.