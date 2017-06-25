В Алтайском крае подросток убил почтальона и похитил деньги пенсионеров

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который убил женщину-почтальона, разносившую пенсии. Тело сотрудницы почты подросток присыпал снегом и сбежал с места преступления, прихватив с собой 35 тысяч рублей из сумки почтальона.

В Смоленском районе Алтайского края 17 января обнаружили тело 54-летней женщины, которая являлась сотрудницей почты. По предварительным данным, женщина разносила по домам пенсии, когда внезапно на нее выскочил 15-летний подросток. Он схватил деревянную палку и стал избивать пожилую женщину, а затем нанес ей множественные ножевые ранения.

После совершения убийства подросток похитил сумку с 35 тысячами рублей, а тело почтальона присыпал снегом. В настоящий момент подозреваемый в убийстве подросток задержан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его заключении под стражу.