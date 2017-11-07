В Ростове за попытку дать взятку таможеннику задержан мужчина

В Ростове сотрудниками правоохранительных органов было заведено уголовное дело по отношению к мужчине, который предпринял попытку подкупить работника таможни. Данный инцидент произошел 29 декабря минувшего года.

По предположению следователей, мужчина вез на своем транспортном средстве текстильную продукцию из Украины. Он намеревался пересечь государственную границу через таможенный пункт «Донецк». В связи с тем, что гражданин опаздывал, он предложил сотруднику таможни взятку размером в пять тысяч рублей, за то, чтобы он пропустил автомобиль быстрее.

Таможенник отрицательно ответил на предложенную ему взятку, а о произошедшем сообщил следователям. На данный момент ведется проверка, выясняются все обстоятельства инцидента, проинформировано в Южном следственном управлении на транспорте СКР.