В Москве старшеклассник попытался пронести оружие в школу

В столице старшеклассник предпринял попытку пронести в здание учебного заведения оружие. Школьника при входе в помещение задержал охранник, находившийся на рабочем месте, информируют СМИ.

У подростка были обнаружены ножи, флакон с бензином, а также строительные инструменты. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, с какой целью ученику понадобились опасные предметы в стенах родной школы.

Напомним, что ранее в одной из школ Перми подростки напали на учеников четвертого класса, а так же их учительницу. В ходе инцидента пострадали 15 человек, педагог защищавшая учеников получила 17 ножевых ранений, по словам медиков, ее состояние остается стабильно тяжелым.