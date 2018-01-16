Мать избитой девочки из Балашихи заявила, что отчим ее не насиловал

Мать трехлетней девочки из Балашихи назвала все сообщения СМИ о том, что девочку якобы изнасиловал отчим, ложными. Женщина в интервью рассказала о состоянии ребенка и отметила, что больше не доверяет прессе.

Напомним, 15 января в Центральную районную больницу Балашихи доставили трехлетнюю девочку с многочисленными травмами живота, грудной клетки и головы. Тогда многие СМИ писали, что избил девочку отчим, а также, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал ребенка. Мать ребенка заверила журналистов, что избить ребенка, возможно, отчим и мог, однако он не насиловал девочку. Тем более, он не находился под воздействием наркотиков.

Женщина отметила, что СМИ исказили всю информацию, после этого она перестала доверять прессе. Мать девочки отметила, что она не может назвать причину такого поведения отчима, не знает, почему он избил девочку.

В настоящий момент девочка находится в коме. Врачи не дают никаких обнадеживающих прогнозов родным ребенка, однако мать надеется, что все образуется.

Недавно также поступила информация о том, что отчима трехлетней жительницы Балашихи суд отправил в тюрьму до 16 марта 2018 года.