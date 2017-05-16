В Канаде ученица совершила нападение на сверстницу и сотрудницу школы

В Канаде в одном из учебных заведений 16-летняя учащаяся совершила нападение с ножом на свою одноклассницу и сотрудницу школы. В результате нападения обе пострадавшие были госпитализированы с глубокими ранениями.

По данным представителей правоохранительных органов, происшествие случилось в среду днем в городке Перинг в провинции Онтарио графства Дарем. В классе учебного заведения между сверстницами произошла ссора, которая позже переросла в драку. В ходе инцидента одна из девушек схватила нож.

Одна из сотрудниц заведения попыталась успокоить девушек, но в итоге и сама стала жертвой. Как стало известно, прибывшие на место происшествия медики на месте оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, и госпитализировали, к счастью жизненно важные органы у потерпевших не были задеты.

Представители правоохранительных органов злоумышленницу обнаружили по горячим следам не подалеку от самой школы. На данным момент нарушительница находится под стражей, решаются вопросы о выдвидвежении девушке обвинений,и уголовного дела.