В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

На автодороге М4 «Дон» в Ступинском районе Подмосковья произошло одновременно несколько ДТП. На коротком участке трассы в разных местах совершили столкновение 13 транспортных средств. Об этом СМИ проинформировали в пресс-центре МВД по Московской области.

По информации МВД, на М4 случилось сразу пять аварий, в которых пострадали тринадцать автомобилей. По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Все пострадавшие ехали в маршрутном такси, которое совершило столкновение с легковым автомобилем KIA в районе девяти часов утра. Движение на данном участке трассы в Ступинском районе сейчас затруднено, информируют СМИ.

Напомним, что власти Москвы рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт ввиду обильного снегопада. Также было рекомендовано придерживаться соблюдения правил ПДД, держать дистанцию и избегать резких, внезапных маневров во время движения.