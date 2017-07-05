В Кузбассе мужчина угрожал женщине убийством из-за разбитой бутылки пива

В Кузбассе на железнодорожной станции мужчина размахивал осколком бутылки перед лицом девушки и угрожал ей убийством. Он пришел в ярость из-за того, что девушка случайно разбила его бутылку пива.

На железнодорожной станции в Югре правоохранители задержали 51-летнего злоумышленника, который угрожал 27-летней девушке убийством. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что потерпевшая сумкой случайно задела пакет, в котором мужчина нес бутылку пива. Пакет упал и стеклянная тара разбилась. После этого мужчина пришел в ярость и напал на девушку, размахивая перед ее лицом осколками и угрожая убийством.

Отмечается, что мужчина ранее был судим. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу.