На Ямале родная мать заставляет сына воровать деньги с банковских карт

Из поколения в поколение передается ремесло воровства в семье в Новом Уренгое. Мать для сына уже подобрала профессию и учит то, чему она умеет, а именно воровать деньги с банковских карт.

Происшествие зафиксировали в сентябре 2017 в городе Новый Уренгой. Женщина, которая работала в гостинице и ее подруга - работница магазина, который находился при гостинице, увидели, что забывчивый клиент оставил в магазине свою банковскую карточку, возвращать ее они и не подумали, а просто решили снять деньги с нее. Женщина попросила своего несовершеннолетнего сына проверить количество денежных средств на карте. Код карты подсказала кассир магазина. Оказалось, что там находятся немаленькие деньги. Мать думала что сын снимет 10000 рублей и они поделят на троих, но для парня этого показалось мало. И никого не уведомив о своих намерениях, снял еще 30000 рублей. Парень оказался ненасытным и в этот день снял у клиента приблизительно 80000 рублей. На все троих завели уголовное дело. Все участники сознались в содеянном и принимают активное участие в следствии.