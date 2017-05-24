Мужчина из-за шубы чуть не задушил старушку под Ростовом

В Ростовской области на 86-летнюю старушку было совершено покушение. Добычей злоумышленника стала обыкновенная старинная шуба пенсионерки.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД в Ростовской области, подозреваемый пробрался в дом пожилой жительницы Азовского района через разбитое окно. Старушка на тот момент находилась одна в доме и смотрела телевизор, а в это время нарушитель местный горожанин пробрался к ней в дом.

Он повредил раму металлопластикового окна и залез со стороны самой дальней комнаты в доме. В момент когда женщина заметила вора, он схватил первое,что попалось ему под руку, это оказалась подушка, и стал душить жительницу. Она не смогла позвать на помощь. Подозреваемый стал у женщины вымогать денежные средства и ювелирные украшения. Однако после того как у пенсионерки не оказалось ничего ценного, ему ничего не оставалось как вынести старинную шубу.

Позже потерпевшая ее оценила стоимостью в 10 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника буквально по горячим следам, им оказался местный 43-летний житель.

Продать украденную вещь на тот момент он не успел, ее в вернули законной владелице.