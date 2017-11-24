В Москве поезда салатовой ветки возобновили режим после сбоя

18 января в метро Москвы поезда салатовой ветки возобновили привычный режим работы после произошедшего ранее сбоя. Об этом уведомила пресс-служба подземки через аккаунт в Twitter.

Из-за технических неполадок составы Люблинско-Дмитровской линии двигались с увеличенными интервалами в период с 9:05 до 9:12. Подробности о причинах задержек руководство транспортного ведомства умалчивает.

В настоящее время движение всех поездов налажено согласно рабочему рассписанию.

Ранее "Версия" публиковала материал о ноу-хау столичного метрополитена, которое будет уведомлять пассажиров о загруженности вагонов.