В МВД Казахстана рассказали о выживших из сгоревшего автобуса

В МВД Казахстана раскрыли данные о выживших из сгоревшего автобуса в Актюбинской области. Об этом сообщил представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Как стало известно, выжить удалось двум водителям, которые являются гражданами Казахстана, а также трем уроженцам Узбекистана, являющихся пассажирами автобуса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся пассажирский автобус. В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя, в результате произошедшего погибли 52 человека.