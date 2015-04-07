В МВД Казахстана рассказали о выживших из сгоревшего автобуса
Сегодня, 12:11 \\ Происшествия

В МВД Казахстана раскрыли данные о выживших из сгоревшего автобуса в Актюбинской области. Об этом сообщил представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

 Как стало известно, выжить удалось двум водителям, которые являются гражданами Казахстана, а также трем уроженцам Узбекистана, являющихся пассажирами автобуса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся пассажирский автобус. В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя, в результате произошедшего погибли 52 человека.

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Наталья Черная
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