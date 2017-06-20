Саратовец умер в больнице после драки с москвичем

В Балаково, что в Саратовской области, был задержан москвич, который подозревается в участии в смертельной драке, произошедшей в клубе. Об этом было проинформировано в СУ СКР региона.

В ночное время суток 29 сентября 35-летний гражданин был в увеселительном заведении вместе со своими друзьями. Группа молодых людей были намерены заказать исполнение музыкальной композиции, но в очереди к звукооператору произошел конфликт с другой компанией, в которой присутсвовал 27-летний житель Столицы.

Парни покинули зал заведения, и вышли на улицу для выяснения отношений. Москвич дважды нанес удары кулаком по голове 35-летнему мужчине. В результате чего, потерпевший был немедленно доставлен в ближайшее отделение медицинского учреждения, где он спустя пару дней скончался от полученных травм.

Подозреваемый был задержан в январе текущего года сотрудниками Росгвардии. На данный момент в отношении мужчины было заведено уголовно дело, расследование продолжается.