В США рыбаки успели выпрыгнуть из лодки за секунду до столкновения с катером

В США рыбаки успели выпрыгнуть из лодки в холодную реку за секунду до того, как их протаранил катер. Об этом стало известно изданию Oregon Live.

Известно, что событие случилось осенью в штате Орегон на реке Колумбия. Брайан Месс, работающий полицейским, в свободное время отправился вместе с друзьями порыбачить лососей. На своем судне они установили камеру, которая успела записать произошедшее.

Мужчины занимались своим хобби в тот момент, когда один из них заметил движения катера, движущегося к ним на большой скорости. Американцы начали размахивать руками, подавая сигналы команде плавсредства. Не наблюдая реакции и смены курса, они едва успели спрыгнуть с бортов перед самым столкновением.

Пострадавшие сумели спастись, однако повредили себе конечности. Серьезные повреждения получила также лодка. Теперь они через суд требуют от капитана Марлина Ларсена компенсации за ущерб. Обвиняемый отрицает свою вину и сообщает, что попросту не заметил транспорт из-за небольших размеров. Экспертиза не обнаружила следов алкоголя или дурманящих веществ в его организме.