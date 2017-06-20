В Сахалинске ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

В Южно-Сахалинске ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая также заразилась вирусом иммунодефицита. Задержать преступника не удалось, он скончался.

Как стало известно, 49-летний житель Сахалина, зная о том, что заражен ВИЧ, совершил изнасилование несовершеннолетней девочки, которой передалась инфекция. По горячим следам задержать насильника не удалось, однако 16 января следователям поступила информация о его местонахождении. Правоохранители выехали на место, где находится преступник.

Сотрудничать со следствие тот отказался, заперся в своей квартире и не впускал полицейских. Когда правоохранители попробовали проникнуть в квартиру через окно, мужчина нанес вред своей жизни и скончался.