ФСБ подозревает томского чиновника в разглашении гостайны

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении томского чиновника, который по их версии, передал секретные сведения другим лицам. Это удалось выяснить во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Пресс-служба ведомства сообщает о том, что сотрудник одного из госучреждений Томска передал сведения, составляющие гостайну, лицам, которые не имеют соответствующего допуска. Специалисты отметили, что разглашенная информация имеет гриф "секретно".

Сообщается, что за разглашение государственной тайны госслужащему может грозить до 4 лет тюрьмы, а также лишение права занимать некоторые должности до 3 лет. Расследование по данному делу продолжается, все обстоятельства выясняются.