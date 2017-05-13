20-летняя девушка погибла под поездом в Петрозаводске

17 января 20-летняя девушка погибла в Петрозаводске, попав под поезд. Об этом уведомили в пресс-службе регионального ЕДДС.

Инцидент случился примерно в 19:30 в пределах перегона "Петрозаводск-Томицы". Местная жительница 1998 года рождения по неизвестной причине оказалась под колесами локомотива на Тепличной улице в Сулажгоре, неподалеку от АЗС вблизи Шуйского шоссе.

Бригада медиков, прибывшая оказать помощь, констатировали гибель пострадавшей, которая наступила ещё до их прибытия. Железнодорожный состав, сбив человека, не остановился и уехал с места происшествия. По этому факту правоохранители начали проверку.

Ранее, в этот же день, на железной дороге рядом с улицей Станционной обнаружили труп мужчины. Установлено, что он также погиб после столкновения с железнодорожным транспортом.