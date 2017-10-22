Используя 30 единиц техники и более 80 человек личного состава, спасателям удалось потушить пожар на московском рынке Садовод.

Неконтролируемое возгорание на рынке Садовод началось в начале девятого вечера. Огонь начал распространяться на павильоны контейнерного типа, которые стояли как двух-трех этажки, на 24-25 линиях рынка. Сами контейнеры были металлические, но там находились вещи народноа были применены. Уже ближе к четырем утра, пожар полностью потушили. О возможных причинах происшедшего пока не известно.го потребления. Площадь возгорания насчитывает порядка 300 квадратных метров. Приблизительно 40 человек были вывезены с территории рынка. В 12 часов ночи все действия на предотвращение пожар