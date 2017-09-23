В Москве ночь на 18 января стала самой холодной за зиму

Ночь с 17 на 18 января в Москве стала самой холодной за текущую зиму. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".

Специалисты сообщают, что прошедшей ночью столичные термометры зафиксировали температуру в -9,5 градусов по Цельсию. Таких низких показателей они не демонстрировали за все минувшие полтора зимних месяца. Они также отметили, что перед утренней порой воздух мог остыть еще сильнее. Предыдущий рекорд в -8,7 градусов установило 13 января.

Синоптики рассказывают, что по их данным наиболее низкие температуры в области наблюдались в Черустях (- 11,8), Павловском Посаде (- 10,4), Дмитрове (-10,3), Коломне (-10,2) и Внуково (-10 градусов).

Согласно прознозам метеорологов, в столице и Подмосковье в ближайшее время стоит готовиться к облачной погоде. Возможны снегопады и метели. Температурный режим составит примерно от -5 до -3 градусов.