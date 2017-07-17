В Вологодской области погибли четыре человека в смертельном ДТП

На 72 км трассы Вологда – Новая Ладога в Шексинском районе Вологодской области произошло смертельное ДТП, в результате чего погибли четыре человека, проинформировали в пресс-центре регионального УМВД РФ.

На данный момент, по предварительным сведениям известно, что легковой автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» совершил выезд на полосу встречного движения, на которой совершил столкновение с автомобилем «Газель» и легковушкой ВАЗ-2110. В результате случившегося ДТП погиб один гражданин из «Волги» и три человека, ехавших в "Десятке".

На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося инцидента.