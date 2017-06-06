На трассе в Казахстане внутри автобуса сгорели 52 человека

18 января на трассе Самара-Шымкет в Казахстане 52 человека насмерть сгорели внутри автобуса . Об этом заявили в Актюбинском областном Департаменте по ЧС.

Транспортное средство марки "Икарус" загорелось в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 от столицы региона примерно в 10:30 по местному времени. Благополучно и своевременно покинуть автобус удалось лишь пятерым пострадавшим. Всего в салоне ехало 2 водителя и 55 пассажиров.

В сообщении отмечается, что на месте инцидента работают специалисты из центра медицины катастроф, сотрудники противопожарной части Иргизского района, а также полицейские, спасатели и психологи. Департамент организовал оперативный штаб, во главе которого поставлен заместитель акима. Начала работу "горячая линия" психологической помощи.