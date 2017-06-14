В Якутии врач, дважды избивший женщину, оказался депутатом

В Якутии заведующий участковой больницей, который дважды избил пациентку, оказался депутатом органа местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Как выяснилось в ходе следствия, врач, который дважды избил женщину, на самом деле является депутатом органа местного самоуправления. Делом уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил принять соответствующие меры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что женщина пришла в больницу, чтобы снять побои, и обратилась к врачу, который и оказался ее обидчиком. Как рассказал сам врач, первый случай избиения произошел на местной новогодней сельской дискотеке. Тогда он вступился за свою коллегу, чтобы защитить от разъяренных женщин.

На втором появившемся в Сети видео, женщина приходит к врачу и узнает в нем мужчину, который ее избил. Тот сразу же начинает ей угрожать судом и уголовным делом, а также доказывает, что у него есть свидетели, готовые подтвердить, что женщина напала первая. После этого он теряет контроль, вскакивает со стула и начинает душить пациентку.

Позднее пострадавшая обратилась в полицию, а правоохранители передали материалы уголовного дела в мировой суд. Там и выяснили, что дважды избивший женщину врач является депутатом.