Утром 18 января пробки в Москве достигли 8 баллов

Утром 18 января пробки в Москве достигли показателя 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные профильного сервиса компании "Яндекс".

Особая загруженность наблюдается на вылетных магистралях московского направления. Кроме того, на северо-восточной, северо-западной, западной, юго-западной, а также восточной части МКАД с внешней и внутренней стороны. Внутренняя сторона также загружена на южных участках.

Крупные столичные магистрали демонстрируют среднюю скорость перемещения потока в 3 киллометра за час. Движение по Третьему транспортному кольцу затруднено в районах Лужники, Дорогомилово, Пресненский и Беговой. Аналогичные проблемы можно заметить в Марьиной роще и Красносельском районах, а также на Рязанском, Волгоградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы загружены набережные вблизи Кремля и улица Новый Арбат. Перемещение по Садовому кольцу равномерно затруднено на всех участках, за исключением Таганского и Басманного районов. Как прогнозирует сервис, непростая для водителей ситуация продлится не менее трех часов.