Пьяный полицейский протаранил на Porsche резиденцию Назарбаева

Полицейский в Казахстане в состоянии алкогольного опьянения на Porsche Cayenne и протаранил резиденцию президента Нурсултана Назарбаева.

В столице Казахстана – Астане, пьяные полицейские по ночам ездят на Porsche Cayenne и таранят забор резиденции своего президента Нурсултана Назарбаева. Автомобилем управлял старший лейтенант полиции Иманбеков по всем показаниям, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ним находился истинный хозяин автотранспортного средства, капитан полиции Джумахметов. После инцидента водитель скрылся с места происшествия. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются, проводится внутреннее служебное расследование. В подразделении, где работали полицейские, некоторые руководители привлечены к жесткой дисциплинарной ответственности, за то что безответственно отнеслись к организации и проведению индивидуально-воспитательных работ.