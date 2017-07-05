На севере Москвы в рейсовом автобусе случилось задымление

17 января в Москве у станции метрополитена «Речной вокзал» в автобусе рейсового маршрута №857 случилось задымление. В кабине транспорта загорелась проводка, водитель автобуса самостоятельно устранил неполадку и отправил машину на техосмотр.

В «Мосгортрансе» уточнили, что инцидент произошел на улице Фестивальная. Во время езды в автобусе начала гореть проводка и салон с пассажирами оказался задымленным. Водитель транспортного средства остановил автобус, высадил пассажиров и самостоятельно устранил причину дыма.

После того, как водитель автобуса починил неполадку, он не продолжил ездить по маршруту, а отвез транспорт в парк. Там автобус пройдет техосмотр и специалисты выявят, по каким причинам в нем загорелась проводка.

Сообщается, что в происшествии никто не пострадал. Благодаря вовремя принятым мерам водитель смог выпустить всех пассажиров из салона и устранить причину задымления.