В Ульяновской области бабушка отравила внучку отравленными грибами

Осенью 2017 года, в реанимацию Ульяновской области попала маленькая девочка с признаками отравления. Через неделю ее не стало. Виновницей трагедии оказалась бабушка, которая накормила ребенка отравленными грибами.

Бабушка девочки любила собирать грибы, но при этом абсолютно не разбиралась в них и не знала, как их правильно готовить. Родители, зная о небезопасном увлечении бабушки, строго настрого запрещали кормить их ребенка такой пищей, на что бабушка игнорировала запреты. В очередной раз, после сбора грибов, девочка уже не выжила, причиной стала бледная паганка. Правоохранительными органами было предъявлено обвинение, согласно которому бабушке грозит срок до двух лет.