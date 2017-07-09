В Москве толпа людей жестоко избила инспектора ДПС

В Москве на проспекте Мира толпа людей напала на инспектора ДПС и жестоко избила. В настоящий момент инспектор ДПС находится в больнице.

Как стало известно, в Москве на проспекте Мира остановилась машина, из которой вышли несколько человек. Одному из них было явно плохо и к компании подошел инспектор, чтобы выяснить, все ли в порядке. Появление сотрудника полиции вызвало раздражение у компании, между ними возникла словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку.

В результате произошедшего инспектор ДПС получил серьезные травмы, сейчас он находится в больнице. Сотрудники полиции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.