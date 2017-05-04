В Свердловской области собака истерзала годовалого ребенка

В Ревде Свердловской области собака напала на годовалого ребенка. В настоящий момент разыскивается хозяин нападавшей собаки, ведется следствие.

Как стало известно, в Ревде в частном секторе по улице Демьяна Бедного произошло ЧП. Так, годовалый ребенок находился на прогулке с бабушкой, когда внезапно на него напала и искусала собака. Сейчас СК по области занимается тем, что выясняет, является ли собака беспризорной, или же у нее есть хозяин.

Если хозяин будет найден, то прокуратура будет подавать на него в суд для того, чтобы взыскать с него ущерб за моральный ущерб, причиненный ребенку. В настоящий момент отправлен запрос в больницу, чтобы установить степень травм, полученных ребенком.