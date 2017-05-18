В Москве трое детей выпрыгнули с четвертого этажа, спасаясь от пожара

В Москве трое детей выпрыгнули с балкона четвертого этажа, чтобы спастись от пожара. Отмечается, что в настоящий момент дети находятся в одной из больниц города.

В Москве на Свободном проспекте произошел пожар, в результате произошедшего пострадали дети. Спустя шесть минут после возгорания на место происшествия прибыли пожарные службы. Возгорание происходило на четвертом этаже многоэтажного дома. Общая площадь пожара составила примерно 12 кв. м.

Сообщается, что до приезда пожарных трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Жители дома растянули под балконом одеяло, на которое прыгнули дети. В настоящий момент они были доставлены в больницу, еще одного пострадавшего ребенка эвакуировал санитарный вертолет Московского авиацентра.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего пожара, на месте работают спецслужбы.