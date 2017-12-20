Погибла разбившаяся при катании на ватрушке череповчанка

17 января умерла 21-летняя жительница города Череповцы, которая 13 января получила сильные травмы при катании на ватрушке, привязанной к машине. Девушка в течении нескольких дней безуспешно боролась за жизнь после неудачного катания и столкновения со столбом.

Как стало известно, 13 января в Череповцах 23-летний парень на Volkswagen Passat катал группу людей, сидящих на ватрушках. Специальные приспособления для катания со снежных горок были прикреплены к авто и водитель провез их по дороге. Однако, зимняя забава закончилась трагедией.

На одном из поворотов ватрушка, где сидела 21-летняя девушка, стала ехать в другую сторону и врезалась в столб. Врачи скорой помощи, которых вызвали очевидцы для травмированной череповчанки, констатировали отсутствие дыхания девушки.

Ее перевезли в больницу, где врачи в течении нескольких дней старались вернуть девушку к жизни. Но, помочь ей не удалось – она скончалась. Происшествие проверяется в ГИБДД, где специалисты намерены установить, кто виновен в трагической смерти девушки.