Ульяновских курсантов будет проверять спецкомиссия из-за эротического клипа

Небывалый случай произошел в общежитии Ульяновского института гражданской авиации. Так, курсанты первого курса танцуют почти нагишом, только в нижнем белье, под песню Benny Benassi «Satisfaction». Именно поэтому будет создаваться спецкомиссия во главе с зам начальника Федерального агентства воздушного транспорта для установления всех причин данного нашумевшего случая.

В интернет появилось видео, где курсанты, судя по всему в общежитии, танцуют полуголыми под песню Benny Benassi «Satisfaction». Такое произошло первый раз, за почти что столетие авиации. Все виновные будут жестоко наказаны. Воспитательные меры будут приняты ко всеми участникам и к их воспитателям. Такими действиями, молодые люди оскорбили всех, кто работает в гражданской авиации и честно выполняют свой долг. Администрацией Ульяновской области было принято решение о создании спецкомиссии, которая будет заниматься разбирательством этого дела. На данный момент у ульяновских курсантов появились защитники в сети, которые просят смиловаться над нерадивыми курсантами.