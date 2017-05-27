В Подмосковье по наводке пенсионеров задержали двух подозрительных парней из Чувашии

В Подмосковном городе Ивантеевка полиция задержала двух уроженцев Чувашии, действия которых сочли подозрительными жители одного из домов. Парни ходили по квартирам и представлялись сотрудниками разных учреждений, у одной пожилой пары они едва не выманили почти14 тысяч рублей.

Как стало известно, два парня стучались в двери квартир и предлагали жильцам разные услуги. Так, они представлялись сотрудниками различных учреждений, один они представлялись охранниками, другим социальными работниками. Также они предлагали услуги по установке оборудования для видеозвонков.

С одной из пожилых пар, живущих в доме, парни начали вымогать 13 800 рублей. Изначально уроженцы Чувашии предлагали пенсионерам бесплатную установку оборудования для видеозвонков. В итоге, после завершения работ, парни потребовали с пенсионеров деньги. Те, в свою очередь не стали верить «установщикам» и вызвали полицию.

В итоге, полиция задержала двух подозрительных парней. Сейчас полицейские опрашивают всех жильцов дома и устанавливают, кем еще представлялись парни. Было установлено, что 22-летний и 25-летний парни уже имели судимости за ряд преступлений по статьям за кражи, грабежи и порчу чужого имущества.