В Рязани мужчина открыл стрельбу из окна

В Сети появилось видео, на котором в Рязани неизвестный стреляет из пистолета в воздух из окна жилой многоэтажки на Славянском проспекте. Полиция инициировала проверки и устанавливает достоверность видео, появившегося 17 января.

Как стало известно, в социальных сетях пользователи опубликовали видео, на котором мужчина из окна многоэтажного дома стреляет в воздух. В ролике отчетливо слышны звуки выстрелов. Как утверждают пользователи, выстрелы были сделаны у окна офисного помещения, расположенного в доме на Славянском проспекте.

Пользователи на данное видео отреагировали бурно. Многих возмутила безнаказанность, которая стала причиной того, что люди позволяют себе стрелять из окон. Также некоторые отметили, что после данного ролика они всерьез задумались о том, насколько безопасно ходить по улицам Рязани.

Полиция Рязани обратила внимание на данное видео и начала проверки. Полицейские указали, что за последние время они не получали сообщений о подобных случаях и факт, зафиксированный на видео, остается не выясненным. Сейчас в полиции проверяют, действительно ли стреляли из окна и устанавливают достоверность видеоролика.